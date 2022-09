Manuel Luís Goucha partilhou este domingo, 18 de setembro, com os seguidores das redes sociais que já se encontra em Londres para acompanhar o funeral da rainha Isabel II, que acontece já amanhã.

O apresentador, que está acreditado para a cerimónia, irá fazer a cobertura dos acontecimentos deste dia para a TVI.

"Vou ao hotel onde está a equipa de informação que tem acompanhado, ao longo desta semana, todas as cerimónias fúnebres da rainha Isabel II. Amanhã vou juntar-me a essa equipa, logo pela manhã. Entre as 10h e as 13h eu estarei ao lado do Nuno Santos, a trabalhar com ele e a acompanhar tudo o que se vai passar", contou.

"Depois, voltarei a estar entre as 15h e as 16h já para fazermos um rescaldo daquilo que aconteceu na Abadia de Westminster, mas também para acompanharmos a chegada da urna da rainha Isabel II ao castelo de Windsor", disse também.

Goucha aproveitou ainda para falar sobre o aparato que se vive na capital inglesa. "Não imaginam como está a cidade de Londres. Ainda está pior do que aquilo que encontrámos há três meses, aquando do Jubileu de Platina", acrescentou.

O apresentador revelou ainda que, antes deste dia intenso de trabalho que será o de amanhã, irá aproveitar para ir ver um espetáculo de ópera.

Manuel Luís Goucha estará de regresso a Portugal na terça-feira, pela manhã.

