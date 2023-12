Com o aproximar do Natal, as Casas Reais um pouco por toda a Europa têm partilhado nos últimos dias os postais de Natal das famílias reais e o Mónaco não foi exceção.

Na manhã desta sexta-feira, dia 15 de setembro, o Palácio do Príncipe do Mónaco divulgou a fotografia do postal, na qual o príncipe Alberto posa de smoking, com um laço vermelho, enquanto a princesa deslumbra num elegante vestido comprido de veludo, em tom de castanho, com mangas assimétricas.

Já os filhos vestem também de preto, como o pai. Jacques usa smoking tal como o Alberto, mas com um laço verde, e a irmã gémea, Gabriella, um vestido preto de saia rodada e mangas curtas com folhos.

"O Palácio do Príncipe convida-vos a descobrir a fotografia de Natal da família principesca", pode ler-se, na legenda da imagem.

Leia Também: Filhos de Alberto e Charlene do Mónaco de parabéns! Veja como cresceram