Kate Middleton celebra 40 primaveras no próximo domingo, 9 de janeiro, e a propósito da data a revista Hello recuperou uma confidência caricata feita pelo príncipe William.

Em 2020, o duque de Cambridge participou no podcast do ex-futebolista Peter Crouch e contou qual o foi o pior presente que já ofereceu à mulher.

"Uma vez ofereci uns binóculos à minha mulher - e ela nunca me deixou esquecer isso", revelou.

Lembrando a situação com humor, William esclareceu que este presente infeliz foi dado no início do namoro e que hoje não entende por que lhe pareceu boa ideia oferecer tal objeto à companheira.

Certamente que, depois de 10 anos de casamento, as suas escolhas atualmente serão mais acertadas...

