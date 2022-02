A atriz Joana França, filha de Noémia Costa e Licínio França, esteve esta quarta-feira em grande destaque no programa 'Júlia', da SIC. A artista foi entrevistada por Júlia Pinheiro e numa conversa intimista recordou o seu percurso artístico.

Depois de ter feito muito sucesso enquanto adolescente e jovem adulta, Joana sofreu uma paragem na carreira.

A filha de Noémia Costa explica que de um momento para o outro deixou de conseguir trabalhos na área da representação e relaciona a falta de oportunidades com o facto de ter engordado.

"Na altura foi uma fase em que deixei de fumar, fumava muito e tive alguns problemas de cordas vocais. Deixei de fumar e engordei alguns quilinhos... E, como sabes, a imagem infelizmente fala mais alto", conta, explicando que sentia nos castings em que participava que era olhada de alto a baixo.

"O peso tapa o talento, é uma coisa absurda, e é um olhar menor", reagiu Júlia Pinheiro, condenando este preconceito existente no meio artístico.

Joana viu as portas fecharem-se, viveu a revolta de quem perdeu as oportunidades que antes eram certas e precisou de se reinventar. "E, de repente, as portas começaram-se a fechar. Passei por uma fase de revolta muito grande e percebi realmente a importância dois estudos e fui fazer o que não tinha feito. Voltei a estudar", conta.

Joana estudou, entrou na faculdade e no mercado de trabalho. Começou num call center e acabou por fazer "uma carreira a nível empresarial". Hoje é com grande entusiasmo que vê a sua vida artística ser retomada aos poucos.

