É uma polémica sem fim à vista. Pedro Soá e Ana Águas continuam a ser protagonistas de uma separação que de calma nada tem tido.

Ana recorreu ao Instagram na madrugada desta quinta-feira, dia 5 de maio, para denunciar um comportamento levado a cabo pelo ex-companheiro, Pedro Soá, algumas horas antes.

Na partilha, sublinha que tem optado por não se manifestar publicamente em torno do fim da relação com o ex-'Big Brother', embora uma "grave" situação a tenha obrigado a falar.

"Quem me conhece sabe que não sou de partilhar a minha vida pessoal/sentimental nas redes sociais. Mas hoje, aconteceu algo grave e não tive alternativa senão vir aqui partilhar. Pois já não aguento as humilhações que tenho sofrido no ultimo mês", começou por escrever.

"Quero que todos saibam que a relação com o Pedro Soá acabou há algum tempo! Hoje, o Pedro veio atrás de mim à Suíça e não aceita o final da nossa relação. Exijo que te afastes, pares de me ameaçar e sigas o teu caminho", concluiu.

Vale lembrar que, também no Instagram, Pedro Soá já reagiu a estas declarações, que garante serem falsas. O empresário conta que foi à Suíça para ir buscar os seus pertences a uma casa que comprou e que foi convidado por Ana para jantar.

