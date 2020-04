Esta segunda-feira, dia 13, José Alberto Carvalho apresentou um pedido de desculpas em nome da TVI após o surgimento de uma polémica.

Em causa esteve uma peça emitida segunda-feira, no 'Jornal das 8' da TVI sobre o número de infetados com Covid-19 no Norte do país, com o título de rodapé "População menos educada, mais pobre, envelhecida e concentrada em lares".

"Começo com um momento triste, mas absolutamente necessário do ponto de vista profissional", afirmou o pivot da estação de televisão.

"É um pedido de desculpas por causa de uma frase exibida ontem no ‘Jornal das 8’. A frase percorreu toda a Internet em poucas horas e suscitou uma enorme onda de protestos. É obviamente uma frase errada, infeliz e nunca deveria ter sido escrita, nem exibida, nem aqui, nem em jornal nenhum. Foi um erro e peço desculpa em nome da redação da TVI", sublinhou.

"Peço desculpa não por obrigação ou porque fica bem, ou porque o próprio diretor de informação já o fez ao longo do dia. Peço desculpa por convicção. Nasci na beira, que não é nem no norte, nem no sul, eu importo-me. Quando falam de Portugal, sem respeito, nós importamo-nos todos e é isso que nunca pode estar em causa, porque nunca esteve", completou.

Posteriormente, apresentou uma vez mais as estatísticas em relação à região, evidenciando que a intenção da redação nunca foi, de alguma forma, a entendida no meio da polémica.

Eis o vídeo!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por TVI (@tvioficial) a 14 de Abr, 2020 às 12:43 PDT

