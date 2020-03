"O pânico é inimigo da inteligência", foi com esta afirmação que João Paulo Sousa se dirigiu aos fãs para falar sobre a pandemia do novo coronavírus.

Assim como já fizeram várias figuras públicas, o apresentador também fez questão de deixar algumas palavras nas redes sociais, onde alertou para que todos sigam as medidas de prevenção.

"Lava as mãos. Evita espaços públicos. Liga a quem não podes visitar. Se fores ao supermercado ou à farmácia lembra-te: HÁ MAIS PESSOAS NO MUNDO e elas também precisam. Isto não vai durar para sempre e por isso repito: O pânico é inimigo da inteligência! Há sempre a desculpa de que 'OS OUTROS' fazem e dizem coisas. Ninguém pode controlar 'os outros'. FAZ A TUA PARTE. Segue as indicações das organizações especialistas e tudo se vai resolver", começou por escrever, deixando ainda algumas palavras de otimismo.

"Nada dura para sempre e esta é mais uma fase que não vai durar para sempre! Quanto mais cumprimos as regras e estivermos informados mais rápido tudo isto acaba", rematou.

