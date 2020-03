Já foram muitas as figuras públicas que recorreram às redes sociais e às televisões para deixar uma mensagem a todas as pessoas por causa da pandemia do novo coronavírus. Desta vez foi Maria Cerqueira Gomes que fez questão de deixar algumas palavras em nome da TVI, durante o programa 'Você na TV', alertando para as medidas de prevenção que devem ser tomadas neste momento.

"Todas as pessoas que neste momento estão em casa e estão de quarentena, fiquem mesmo em casa. Isto não são férias. Também para os estudantes universitários e do secundário que foram mandados para casa, por favor, fiquem dentro de casa e não tomem estes dias que se avizinham como férias porque isto não são férias", frisou o rosto da estação de Queluz de Baixo, enquanto conversava com Sara Prata.

"É uma questão de proteção, de civismo, por nós e pelo próximo, porque à grupos de risco e nós podemos por em causa vidas humanas", acrescentou.

