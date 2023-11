Miguel Cristovinho gravou um vídeo para as redes sociais esta quinta-feira, dia 16 de novembro, no qual deu a conhecer o seu novo hábito matinal.

O cantor, membro dos D.A.M.A., mostrou-se a caminhar na rua, com um look desportivo, e com poucas palavras descreveu o que estava a fazer.

"Bom dia, amigas. Agora faço caminhadas de uma hora logo pela manhã", fez notar.

Veja na galeria o vídeo em causa.

Leia Também: Após demissão de Costa, Miguel Cristovinho partilha foto de Passos Coelho