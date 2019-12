Ed Sheeran voltou a recordar a época em que era chamado de"gordo". Em entrevista ao podcast 'Behind The Medal', o músico confessou que os comentários de que foi alvo o levaram a criar inseguranças no início de carreira.

"Eu não apareci nos meus três ou quatro primeiros vídeos. Eu tinha a mesma idade que os rapazes dos One Direction e Justin Bieber e essas pessoas tinham barriga definida e eu pensava: 'Oh, eu deveria ser assim?'", lembra Ed Sheeran, que com o tempo recuperou a confiança.

Uma mudança que aconteceu com a ajuda de uma alimentação mais saudável e da prática de exercício físico, tudo coisas que o levaram a já perder 25 quilos.

Leia Também: Ed Sheeran surge pela primeira vez com a mulher em vídeo