Mandam as regras do protocolo que sempre que alguém se encontre com os reis do Reino Unido devam fazer uma vénia ou reverência. Ora, esta segunda-feira, 11 de março, durante uma cerimónia na Abadia de Westminster, em Londres, o príncipe William não o fez.

Coloca-se agora a questão: porquê?

Ao contrário do tio, o príncipe Eduardo, duque de Edimburgo, William cumprimentou a madrasta apenas com dois beijos no rosto.

Conforme destaca a revista Hello!, há um motivo que justifica o comportamento do príncipe de Gales.

Sempre que um membro da realeza não cumprimenta o monarca com uma vénia ou reverência, normalmente, é porque já o fez anteriormente nesse mesmo dia.

Vale notar que o rei Carlos III e a princesa Kate Middleton falharam o evento por motivos de saúde.

