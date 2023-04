O príncipe William e a princesa Kate Middleton encantaram os admiradores ao marcarem presença nas celebrações da Páscoa este domingo, 9 de abril, juntamente com os três filhos (esta foi a primeira vez que Louis, o mais novo, também participou).

Nesta ocasião, a princesa de Gales e os filhos surgiram com visuais a combinar, nomeadamente em tons de azul.

Conforme evidencia a revista Hello!, a cor azul tem um significado bastante próximo à realeza. O tom simboliza autoridade e confiança. Para além disso, ao aparecerem com visuais do mesmo tom, a família enviou uma mensagem de união, uma vez que os últimos tempos têm sido conturbados, essencialmente devido às declarações públicas do príncipe Harry.

Curiosamente, também o rei Carlos III e a rainha Camilla optaram por indumentárias desta cor.

