Esta quinta-feira, dia 12 de outubro, celebra-se uma data muito especial em Espanha, o Dia da Hispanidade ou Festa Nacional, nomes pelos quais o dia é conhecido, e durante o qual decorre um desfile militar ao qual os reis e as filhas assistem anualmente.

No entanto, e pela primeira vez desde os seus sete anos, a infanta Sofia não vai marcar presença neste dia, uma vez que se encontra a estudar no UWC Atlantic College, no País de Gales.

Esta decisão já era esperada, uma vez que nos dois anos em que a sua irmã mais velha, a princesa Leonor, esteve a estudar na mesma instituição, também não marcou presença no evento.

De recordar que nos anos de 2021 e 2022, em que Leonor esteve em Gales, foi a infanta Sofia, de 16 anos, quem assumiu o lugar à direita do pai, Felipe VI, durante o desfile, exercendo assim a posição de 'herdeira' na ausência da irmã.

