A herdeira do trono espanhol tem uma irmã mais nova com a qual mantém uma excelente relação, enquanto o atual rei tem duas irmãs mais velhas das quais se tem distanciado nos últimos anos.

Esta é a principal diferença entre a anterior geração e a atual no que respeita a filhos dos reis de Espanha e é motivada pela clara aproximação que os reis Felipe VI e Letizia fazem entre as duas filhas, algo que se verifica logo na formação académica.

O atual rei de Espanha teve uma formação diferente da das irmãs. Estudou no colégio de Santa María de los Rosales, em Madrid, e depois viajou para o Canadá, em 1984, onde esteve no Lakefield College School, um internato. Um ano mais tarde iniciou a sua formação militar, que durou três anos, tendo-se depois formado em Direito na Universidade Autónoma de Madrid.

Já as irmãs tiveram um percurso diferente. As infantas Elena e Cristina estudaram noutro colégio, o de Santa María del Camino, e contrariamente ao irmão, não estudaram no estrangeiro durante o percurso escolar, nem receberam formação militar.

Já a infanta Sofia tem tido um percurso igual ao da irmã: tal como Leonor (e o pai), também estudou no colégio de Santa María de los Rosales e agora encontra-se no UWC Atlantic College, no País de Gales, onde fará os dois próximos anos letivos. Resta saber se, tal como a princesa das Astúrias, também receberá formação militar.

Caso isso venha a acontecer será a primeira vez que uma infanta terá formação castrense, uma vez que ao contrário dos herdeiros - que têm obrigatoriamente de ter este treino - no caso dos infantes é facultativo e até agora apenas os príncipes das Astúrias têm tido instrução militar.