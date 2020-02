Este domingo, dia 9, Carolina Carvalho brindou os seus seguidores do Instagram com um momento no mínimo romântico.

A atriz quis assinalar a data de lançamento de uma música de David Carreira - 'Do Jeito Dela' - que este criou especificamente para ela.

"E a nossa música faz um ano, obrigada por me fazeres tão feliz", afirmou Carolina na sua conta de Instagram.

O momento deixou os seguidores enternecidos.

Veja-o de seguida.

