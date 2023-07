O mundo da música está de luto com a morte de Tony Bennett, lenda do jazz, aos 96 anos.

Uma das artistas que teve a oportunidade de atuar ao lado do cantor foi Lady Gaga, uma vez que os dois partilhavam uma ligação muito especial.

Um dos momentos mais marcantes de ambos aconteceu na celebração do 95.º aniversário de Tony e sua última atuação pública, quando este cantou com Lady Gaga no Radio City Music Hall.

"Nas primeiras semanas com o Tony desde o Covid, ele tratava-me por 'querida', mas eu não tinha a certeza se ele sabia quem eu era", afirmou a cantora em declarações ao programa '60 Minutes', em 2021.

Note-se que em 2016, Tony Bennett foi diagnosticado com Alzheimer, o que foi ditando a perda da sua memória.

Quando subiram a palco a magia aconteceu. "Foi a primeira vez que o Tony disse o meu nome em muito tempo", recordou Lady Gaga. "Tive de me controlar porque estávamos com lotação esgotada e tinha um trabalho a fazer. Mas tenho de dizer que quando subimos àquele palco e ele disse 'é a Lady Gaga', o meu amigo reconheceu-me. Foi muito especial", confessa.

Lembre o momento de seguida:

Recorde-se que Tony Bennett e Lady Gaga lançaram dois álbuns: o primeiro, em 2014, intitulado 'Tony Bennett and Lady Gaga: Cheek to Cheek Live!' e o segundo (e último do cantor) em 2021, 'Love for Sale'.