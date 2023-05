O príncipe William é agora o primeiro na linha de sucessão ao trono britânico e jurou lealdade ao rei Carlos III durante a cerimónia da coroação, na Abadia de Westminster, este sábado, dia 6 de maio.

Após a coroação, o príncipe ajoelhou-se diante do rei e colocou as suas mãos junto das do pai.

"Eu, William, príncipe de Gales, prometo a minha lealdade a si e a fé e a verdade lhe darei, como seu suserano de vida e membros. Que Deus me ajude", disse William.

De seguida, tocou a coroa do pai e beijo-o. "Obrigado, William", acredita-se que tenha sido esta a resposta do rei, segundo a People.