Apesar de ser um momento de muito glamour, as edições da gala dos Óscares também ficam muitas vezes marcadas com reações hilariantes. Este ano não foi exceção e houve quem ficasse no centro das atenções por protagonizar gestos inesperados que se tornaram virais na Internet.

Destacamos um momento inesperado entre a mãe de Keanu Reeves, Patricia Taylor, e a atriz Rebel Wilson.

Isto porque Rebel estava na passadeira vermelha a ser entrevistada pelo E! News quando apareceu Keanu e a sua mãe, que estavam a dirigir-se na 'sua' direção para uma entrevista com o mesmo meio. A atriz quis cumprimentar o colega e a progenitora, mas acabou por ser ignorada pela mesma.

Como pode ver no vídeo abaixo, Wilson estendeu a mão para cumprimentar Keanu e fez o mesmo com a mãe do ator. No entanto, Patricia não estendeu a mão e apenas acenou e disse "olá". Ao aperceber-se, Patricia tentou remediar a situação, mas acabaram a sorrir uma para a outra.

