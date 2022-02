As chuvas fortes causaram mais de 40 mortes no município de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, no Brasil. Várias pessoas ficaram desalojadas por causa das tempestades que provocaram inundações na região, notícias que levaram Deborah Secco a manifestar-se nas redes sociais.

A atriz brasileira deixou uma mensagem na sua página de Instagram onde se mostra solidária com todas as vítimas.

"O meu pensamento está com as famílias atingidas em Petrópolis", começou por escrever. "O perfil SOSerra [organização comunitária] está a mobilizar-se para arrecadar fundos e mantimentos por meio do PIX: (24) 99303-8885. Vamos ajudar?!", destacou de seguida.

