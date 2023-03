Manuel Luís Goucha recebeu esta quarta-feira, 8 de março, no programa 'Goucha' Gonçalo Quintino. O ex-participante de o 'Triângulo' contou em direto a sua emocionante história de vida.

O jovem estudante de ciências farmacêuticas nasceu na Bélgica há 22 anos, fruto de uma relação que terminou ainda antes de o jovem nascer.

"O meu pai abandonou-me quando ainda estava na barriga da minha mãe", contou, explicando que nunca teve contacto com o progenitor.

Corria o verão de 2017 quando recebeu uma mensagem das primas e, pela primeira vez, conheceu a família paterna. Na altura, as primas contaram-lhe que tem duas irmãs mais velhas mas fizeram saber que estas não estariam ainda preparadas para o conhecer.

No programa, Gonçalo foi surpreendido com uma nova carta das primas. As duas manifestaram vontade de estreitar laços com o jovem e deixaram-no em lágrimas.

Sobre as irmãs, Gonçalo mantém a esperança de um dia vir a conhecê-las - a elas e aos sobrinhos.

Recorde-se que Gonçalo Quintino, que abandonou 'O Triângulo' no último domingo, está entre o leque de três participantes que podem regressar ao reality show.

