"Vou ser mãe. Ou já sou, não sei bem", começou por escrever a atriz Iolanda Laranjeiro na legenda de uma fotografia que captou durante esta fase única: a gravidez.

A preparar-se para dar as boas-vindas à pequena Simone, fruto do casamento com Marcantonio del Carlo, a atriz decidiu abrir o seu coração para falar sobre esta nova fase.

"O meu corpo já não é só meu, já passo noites sem dormir porque aqui ou ali o não estar sozinha cá dentro aleija os tecidos e preocupa a cabeça. Sei que tenho dentro de mim uma bebé prestes prestes a abrir os olhos para o Mundo fora de mim. Sei tudo isso e parece-me tudo irreal. Olho e volto a olhar para a barriga e não sei como ela se aninha. Os médicos dizem-me quanto ela mede e eu olho para a barriga e penso 'como é que ela faz?', partilhou.

"Olho para as fotos dos bebés recém-nascidos e não acredito que a Simone já está assim dentro de mim. E está, claro. Mas preciso de ver. É tudo tão natural e ao mesmo tempo tão surreal, que ando em montanha-russa constante na cabeça e no peito. Vou ser mãe. Ou já sou, não sei bem. Escolhi, escolhemos gerar um ser-humano. Démos-lhe um nome, dei-lhe o meu corpo e espero conseguir dar-lhe tudo o que ela precisa para ser feliz. Apenas isso. Protegê-la e fazê-la feliz. Cumprirei, cumpriremos o sonho de uma Vida. Mas isso, neste momento, parece que não é o mais importante. O nosso sonho virou Gente. E agora, nós não importamos tanto assim. Que ser mãe seja ser aquilo que ela precisa e deseja a cada passo. O maior espectáculo já começou e está prestes a abrir a cortina", acrescentou.

Antes de terminar, fez questão de referir: "Claro que esta foto já tem umas semanas. Hoje, eu e a barriga temos outras proporções".

