Iolanda Laranjeiro e Marcantónio Del Carlo estão oficialmente em contagem decrescente para conhecer a primeira filha, Simone. Esta reta final da gravidez foi assinalada nas redes sociais da atriz na noite desta segunda-feira, dia 20, com uma mensagem nas redes sociais em que expressa todo o afeto que já sente pela bebé.

"Tic tac do relógio. Tic tac do coração. Tic tac da vida toda em nova vida. Tic tac tão depressa e devagar. Dizer Simone e saber que há um mundo por inventar. Por e para ela. Nós, por cá, a acompanhar", escreveu a futura mamã na legenda de uma foto do casal.

