Iolanda Laranjeiro tem vindo a partilhar desabafos nas redes sociais, como aconteceu esta sexta-feira, dia 23 fevereiro.

Depois de ter perdido os pais e após a separação de Marcantonio Del Carlo, Iolanda Laranjeiro também tem tido dias desafiantes devido a "limitações" no ombro e braço e falou sobre o seu corpo.

"No último ano decidi cuidar de mim. E ainda bem. Se não me tivesse fortalecido a vários níveis, o que 2023 tinha guardado para mim teria sido mais difícil ainda", começou por dizer.

"Perdi peso, investi no desporto, comecei a cuidar mais da minha imagem, a voltar a cuidar da minha alimentação e em meados de dezembro fiz check-up geral. Rastreio da mama e de todas as patologias que mais afetam as mulheres e todos nós em geral", enumerou.

"No final do ano, com as cambalhotas da vida, o meu corpo começou a queixar-se e tenho vindo a tratar de uma compressão qualquer que - quem sabe - seja a reação natural de tudo o que tive de gerir sem saber como se faz. Dos embates duros que comprimem a respiração e até se chorar tudo, talvez não tenham outra casa senão a coluna ou os músculos", partilhou.

"O que quero dizer?

1 - Se não tivesse começado a cuidar de mim não sei como teria aguentado 2023;

2 - Se não tivesse feito o check-up que fiz há dois meses, estaria cheia de medo dos exames que ando a fazer agora para descobrir o que me anda a limitar o ombro e braço. Todos, mas acima de tudo as mulheres: não deixem de fazer todos os rastreios e seguramente se se esquecerem de algum, que nunca seja o da mama;

3 - Não há nada mais forte que a nossa saúde e bem-estar. E eu não sou o melhor exemplo, porque salto muitas horas de descanso físico e mental, multiplico sempre as horas dos dias e as missões de cada um deles. Mas se há convicção que tenho é que o nosso corpo tem de ser a casa mais cuidada e amada. Só depois seremos casa para todos", destacou de seguida.

"Está tudo bem. Estará tudo bem. Dentro do que não está, vai estando tudo bem. Estou viva e amo muito", rematou.