Sem dúvida que uma das coisas das quais Cristiano Ronaldo mais se orgulha foi da família que construiu ao lado da atual companheira, Georgina Rodríguez. Prova disso foi a imagem partilhada pelo craque português na qual surge com a espanhola e ainda os quatro filhos: Cristianinho, de nove anos, os geméos Mateo e Eva, de dois, e Alana Martina, também com dois anos.

No retrato em questão, partilhado nas InstaStories, CR7 escreveu: "O melhor do mundo".

Recorde-se que apenas Alana é fruto do relacionamento do jogador com Georgina. Os restantes filhos foram concebidos através de uma barriga de aluguer.

