Georgina Rodríguez gosta de partilhar com os milhões de admiradores que tem na sua conta de Instagram momentos de diversão que vive com as crianças lá de casa, nomeadamente, Cristianinho, de nove anos, os gémeos Mateo e Eva e Alana Martina, de dois.

Recentemente, nas InstaStories, a espanhola mostrou um vídeo no qual surge a brincar com os mais novos numa zona dedicada à diversão, que inclui mesmo um escorrega.

Um momento onde se nota a cumplicidade que existe entre a espanhola e os pequenotes.

