Uma história para dormir e muita emoção. Esses são os principais ingredientes do mais recente desabafo feito por Vera Kolodzig no Instagram, onde a atriz relatou um momento enternecedor que envolve o filho, Mateus.

"Os nossos filhos dão-nos as maiores lições. No outro dia li ao Mateus antes de ir para cama uns capítulos da banda desenhada do Homem-cão, um livro aparentemente tonto e sem grandes inspirações. No final do livro, o gato pai e o gato filho vão visitar a campa da avó e o mais novo diz que a avó não está ali. Depois aponta para o coração e diz 'está aqui'. E vão aparecendo balõezinhos em tudo o que os rodeia dizendo 'e aqui, e aqui' nas estrelas, nas árvores e nas flores. Também acredito que a alma dos que partiram é aí que estão presentes e comecei a ficar emocionada continuando a ler de voz trémula", começou por contar a atriz.

"O Mateus olhou para mim e disse: 'mãe, tu queres chorar, não queres?' e eu disse 'sim'. Ao que o Mateus respondeu: 'então para que é que estás a segurar?'. Dei-lhe toda a razão e soltei as lágrimas", confessou de seguida.

"Aquele bocadinho de BD fez-me lembrar o meu pai e expliquei-lhe isso. Contei-lhe também que uma vez tive um sonho em que eles os dois estavam a brincar. No meu sonho eu estava a chegar à casa da ilha e encontrava o Mateus a correr para os braços do meu pai de chapéu (como sempre) no alpendre. O Mateus perguntou: 'mas porque é que tu não estavas lá? Como é que eu já tinha chegado sem ti?'. 'Foi um sonho Mateus'. Que senti mais real que nunca. Se queremos ensinar aos nossos filhos sobre emoções, então o melhor é vivê-las também como deve ser", completou Vera.

