Nuno Markl usou a sua conta de Instagram esta quarta-feira, 18 de agosto, para responder à crítica de um utilizador do Twitter, que compara o radialista e Carolina Deslandes a Diogo Faro, devido ao posicionamento que ambos tomam nas redes sociais relativamente aos mais diversos assuntos.

"E já agora, a Carolina Deslandes e o Markl não passam do Diogo Faro da música e da comunicação. Mas ainda assim, no meio de tanto paternalismo e necessidade de atenção ou de ganhar alcance com a desgraça alheia, não deixam de ter direito a falar o que quiserem", lê-se na referida mensagem.

Não ficando indiferente a tais palavras, Nuno Markl decidiu responder à letra.

"Parece que algumas pessoas - como esta senhora, apesar de reconhecer o meu direito de dizer o que quero, vá lá - ficaram irritadas depois de eu me ter dado ao trabalho de traduzir as regras dos talibãs sobre as mulheres. Que me aproveitei da desgraça alheia para 'ter alcance'", começa por explicar.

"Quando vão estas pessoas perceber que eu não preciso de alcance para nada - eu tenho alcance que chegue, senhores. Mais: eu tenho mais alcance do que preferia ter. O meu objetivo é reduzir alcance. Logo, é ao contrário: aproveito é o alcance que tenho, enquanto o tenho, para, de vez em quando, falar de coisas que me parecem úteis e importantes", nota.

"Esta malta não percebe que eu teria muito mais alcance se não falasse de certos assuntos e fosse só um doce palhaço. Se elas soubessem os seguidores que perco quando me meto a falar de certas coisas… E a verdade é que, com 50 anos de vida e 30 de trabalho, esta é a altura mais do que ideal para reduzir o meu alcance - chegar só às pessoas certas, ir largando pelo caminho as que não interessam. A sensação de bloquear grunhos ou vê-los sair pelo seu pé, é das coisas mais lindas que existem. Alcance? Com esta idade? Sossego, mas é", continua.

"Isto foi publicado no Twitter, mas quem me mandou foi o @diogofaroidiota. Eu ao Twitter só vou muito raramente, porque acho que há casas de banho públicas - a do Trainspotting por exemplo - mais higiénicas do que aquilo", esgrima, por fim.

