Manuel Luís Goucha decidiu fazer uma brincadeira com o marido, Rui Oliveira, e gravou o momento para mostrar depois aos seguidores.

"Ao longo dos últimos 25 anos foste sempre considerado o companheiro de Manuel Luís Goucha. Aliás, reclamavas muito a tua entidade e com razão. Tu és o Rui e eu sou o Goucha. Agora fico surpreendido nos últimos tempos de ver alguns títulos dizendo 'o marido de Rui Oliveira'. Mas não é muito agradável. De um momento para o outro deixo de ser o Manuel Luís Goucha e passo a ser o marido de Rui Oliveira?", começou por dizer o apresentador.

"Este fim de semana vou ficar a interiorizar esta nova realidade, tenho que te confessar que estou um bocadinho abalado. E como é que eu vou interiorizar esta nova realidade? Vou-te mostrar porque tive uma ideia e...", acrescentou, revelando logo de seguida o que tinha por baixo do casaco. Trata-se de uma t-shirt personalizada com uma fotografia de Rui Oliveira e onde se pode ler: "Eu sou o marido do Rui Oliveira".

Veja o momento de muitas gargalhadas no vídeo da galeria.

