O maior medo de Billie Eilish é que os fãs tenham uma má experiência com ela. Tal foi partilhado pela própria durante uma entrevista ao 'The Late Show with Stephen Colbert', esta terça-feira, dia 23.

"A ideia de alguém conhecer-me e ter uma má experiência deixa-me com vontade de me atirar de uma ponte, a sério. Quero que toda a gente que contacte comigo tenha a melhor experiência, que se sinta o melhor possível", afirmou.

Billie demonstra assim a importância que os seus admiradores têm na sua vida.

