Billie Eilish pediu uma ordem de restrição contra um alegado perseguidor. A cantora foi a tribunal denunciar um homem, John Hearle, que tem vindo a assediá-la, fazendo-lhe ameaças na zona exterior da sua casa em Los Angeles.

Segundo o TMZ, Hearle tem estado acampado próximo da casa de Eilish desde o verão e já lhe enviou uma série de cartas com ameaças.

"Não podes ter o que queres, a não ser que o que queiras é morrer por mim... Saberás em breve que as águas se elevarão, e que poderás morrer... Tu irás morrer", lê-se numa das arrepiantes mensagens.

Nos documentos do processo, Billie nota que teme pela sua segurança e a dos familiares. As autoridades do Departamento de Polícia de Los Angeles já estão a investir o caso, contudo ainda não foi feita nenhuma detenção.

