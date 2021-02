Cameron Diaz encontra-se afastada do grande ecrã há já alguns anos e a verdade é que a atriz não planeia regressar ao trabalho tão cedo.

A artista, de 48 anos, abordou o assunto durante uma entrevista ao 'Quarantined with Bruce', esta quinta-feira, dia 18.

"Se vou fazer cinema outra vez? Não estou à procura disso, mas se vou fazer? Não sei. Não faço ideia", começou por referir. "Talvez, nunca se diz nunca, mas não consigo imaginar-me a ser mãe como sou agora, com a minha filha no seu primeiro ano e estar a gravar 14 ou 16 horas por dia, afastada dela", notou.

"Não seria a mãe que sou agora e que escolhi ser. Sinto muito por todas as mães que não conseguem, que têm de ir trabalhar, independentemente do que fazem. Sinto muito por elas e pelos filhos", acrescentou, notando que se sente muito "abençoada" por ter tido a possibilidade de escolher ficar a casa.

Diaz lançou agora uma linha de vinhos, no entanto, revela que a maior parte do seu dia é ocupado com os seus afazeres enquanto mãe e esposa.

"Adoro ser mãe, é a melhor parte da minha vida. Sou muito grata e estou feliz. É ótimo", completou.

Recorde-se que Diaz deu as boas-vindas à bebé Raddix, fruto do relacionamento com Benji Madden, em dezembro de 2019.

Leia Também: Isolado, Harry prepara-se para voltar a Inglaterra a qualquer momento