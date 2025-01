Georgina Rodríguez voltou a mostrar uma imagem dos filhos nas redes sociais, ainda que agora sem revelar os seus rostos. Decisão que, aparentemente, decidiu tomar de forma permanente.

A namorada de Cristiano Ronaldo partilhou na sua conta de Instagram uma fotografia da filha mais nova, Bella, de dois anos.

A imagem, captada no ginásio, mostra o look de princesa da menina, composto por saia com tule, botas com um pequeno salto alto e até uma mala.

Ora veja:



© Reprodução Instagram - Georgina Rodríguez

