Já arrancaram as gravações da 19.ª edição do 'America's Got Talent' e Heidi Klum foi vista a caminho dos estúdios para a gravação do programa.

A celebridade, que faz parte do painel de jurados do formato, foi fotografada por Pasadena, na Califórnia, na quarta-feira, e escolheu para a ocasião um look monocromático.

Para completa o conjunto de calças e camisa em tons cinza, o ex-anjo da Victoria's Secret usou uns óculos de sol prateados e uma mala e sapatos a combinar. Veja as imagens da galeria.

