A semana começou com um programa romântico para Rihanna e A$AP Rocky. O casal saiu para jantar fora e o momento não escapou às lentes do paparazzi, que captaram a cantora na chegada ao restaurante Emilio’s Ballato, em Nova Iorque.

As imagens mostram o look que escolheu para a ocasião e no qual se destaca camisa aberta - um detalhe que tornou o visual mais ousado.

Veja abaixo o modelito que a cantora elegeu para uma noite romântica.