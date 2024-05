Diana Nicolau partilhou com os seguidores das redes sociais, esta segunda-feira, dia 6 de maio, o nome do livro que anda a ler e cujo final tem vindo a adiar.

A atriz mostrou-se acompanhada do livro 'Misericórdia', de Lídia Jorge, em diversas ocasiões, enquanto que na legenda começou por escrever: "Ando a lê-lo aos pouquinhos, desde fevereiro, intercalando com outros, para saborear cada capítulo e fazer render o peixe. É o que faço com os livros que gosto. Adiar o fim. Anda comigo para todo o lado, mesmo sabendo que não vou ter tempo para pegar nele naquele dia. Mas pelo menos está comigo".

De seguida, Diana acrescentou: "Leio uma frase numa pausa e mesmo que a pausa seja mais longa que o tempo de uma frase, leio a mesma três vezes e guardo-o para depois voltar ao mesmo ponto".

Por fim, a artista deixou um agradecimento à autora: "Obrigada Lídia Jorge, por esta obra prima. O combustível que eu precisava para recomeçar a escrever. E a apagar, e a escrever, e a apagar, e a reescrever. Venha o próximo".

