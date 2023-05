Perante o arcebispo da Cantuária, o rei Carlos III fez o seu juramento, colocando a mão no Santo Evangelho e prometendo "cumprir e manter" as promessas.

"Promete e jura governar as pessoas do Reino Unido, da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte, dos reinos e territórios, de acordo com as suas respetivas leis e hábitos", começa por dizer o arcebispo.

"Procurará manter as leis de Deus de acordo com o evangelho, procurará manter o poder do Reino Unido e da religião protestante estabelecidas por lei, irá manter e preservar o sentimento da igreja de Inglaterra", continua a enumerar entre as várias promessas.

"As coisas que prometi anteriormente irei procurar mantê-las, que Deus me ajude", ouviu-se o rei dizer depois.

"Sua Majestade, está disposto a manter, subscrever e declarar o estatuto de ascensão", acrescentou o arcebispo.

"Eu Carlos, juro solenemente e sinceramente preservar a presença de Deus, testemunhar e declarar que sou um protestante fiel e que irei procurar manter esses juramentos durante a minha sucessão do trono e manter esses juramentos com as minhas melhores capacidades e de acordo com a lei", respondeu Carlos III.

Hoje, dia 6 de maio, é um dia marcante para a história da realeza britânica com a coroação do rei Carlos III, depois do longo reinado da sua mãe, Isabel II, que esteve no trono durante 70 anos.