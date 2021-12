O Homem-Aranha foi a casa de Rita Pereira e do namorado, Guillaume Lalung, para surpreender o filho de ambos, o pequeno Lonô, de quase três anos.

"Hoje à noite tivemos a visita do Spider-Man, antes da estreia que é amanhã", conta o DJ ao partilhar com os seguidores as imagens do momento em que abriu a porta de casa para que o super-herói entrasse.

"Ao lado de Spider-Man fico mais criança que o Lonô! Então imaginem amanhã no cinema como eu estrearei", declara ainda Guillaume, explicando assim o seu entusiasmo ao receber a figura de animação e desvendado o motivo desta visita. O Homem-Aranha foi a casa da família para promover a estreia do novo filme 'Homem-Aranha: Sem volta para casa', que chega hoje, quinta-feira, dia 15 de dezembro, aos cinemas portugueses.

