Andreia Rodrigues não conteve as lágrimas ao ouvir uma mensagem que lhe foi deixada por Júlia Pinheiro para o programa 'Caixa Mágica'.

"Mal nos conhecemos as coisas correram muito bem entre nós. Acompanhei-a em alguns momentos difíceis da sua vida nos últimos anos, ela permitiu essa intimidade e pude-lhe dar colo quando foi preciso. Tenho uma ligação muito terna com ela por causa disso", lembra Júlia, com um carinho visível.

"O futuro da SIC passa pela Andreia Rodrigues, também. Ela é uma comunicadora sóbria, enérgica, divertida, uma pessoa que faz o seu trabalho com um uma grande entrega e sentido de dedicação", completa.

