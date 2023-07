Ryan Gosling e Simu Liu dão ambos vida à personagem Ken em 'Barbie', embora fora do grande ecrã pareça haver algum desconforto entre ambos.

Os dois atores posaram juntos num evento de promoção do popular filme que está nos cinemas de todo o mundo, mas há um vídeo a circular nas redes sociais que os mostra no que parece ser um claro desentendimento.

A dada altura, Simu Liu aproxima-se de Gosling, com este a afastar-se de imediato e a retirar das suas costas o braço do colega.

O vídeo em causa permite perceber ainda o diálogo, com Simu a questionar: "Não queres? É muito carinhoso?". Ryan Gosling acena depois com a cabeça e as fotografias prosseguem depois com normalidade.

Na Internet, vários cibernautas referem que em causa poderá estar alguma "masculinidade frágil", caracterizada pela ansiedade que alguns homens sentem por considerarem que estão a afastar-se do que a sociedade denomina como os padrões de masculinidade.

Veja abaixo o vídeo que está a dar que falar.

