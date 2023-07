Valentina, a filha mais nova de Katia Aveiro, protagonizou um momento repleto de amor. A menina, que completará quatro anos em agosto, mostrou-se bastante ansiosa por receber o irmão, Dinis, na sua chegada ao Brasil.

A irmã de Cristiano Ronaldo registou a espera (impaciente), assim como o emocionante reencontro em vídeo, tendo partilhado isto nas redes sociais.

"Minha vida quase toda", notou na partilha.

Note-se que Rodrigo (que vive em Portugal), assim como Dinis são frutos do anterior casamento de Katia com José Pereira. Valentina já nasceu na atual relação com Alexandre Bertolucci Jr..

