Carlos III reapareceu esta sexta-feira de surpresa no Royal Windsor Horse Show.

É do conhecimento geral que a família real britânica adora cavalos e, por isso, o rei quis estar no evento, que se realizou muito perto do Castelo de Windsor.

Ao chegar, o monarca protagonizou um momento encantador que as câmeras captaram com a sua sobrinha Zara Tindall.

A filha da princesa Ana não esperava encontrar o tio no local e ao vê-lo deu-lhe um forte abraço, que foi registado pelos fotógrafos presentes, tal como pode ver na galeria.

