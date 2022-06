"O dia mais aguardado chegou. Finalmente o meu peso chegou aos dois dígitos". Foi com estas palavras que Zé Lopes começou a recente publicação que fez na sua página de Instagram, esta terça-feira, 14 de junho.

O apresentador da TVI não podia estar mais feliz com as suas novas curvas e fez questão de partilhar as recentes novidades com os seguidores.

"Desde os meus 15 anos que não pesava tão pouco, e o que sinto neste momento é absolutamente indescritível. Por mais que tente escolher as palavras certas para colocar nesta publicação, sei que nenhuma conseguirá descrever fielmente aquilo que estou a sentir", disse.

"Já perdi mais de 40kg e a minha relação com a balança melhorou substancialmente. Agora sinto-me muito mais confiante de cada vez que me peso e, acima de tudo, mais saudável", acrescentou.

Antes de terminar, explicou também que "ainda não chegou ao objetivo final". "Mas sei que estou cada vez mais próximo de lá chegar, se me mantiver focado. Hoje é dia de celebrar esta conquista. Brindemos à saúde e à qualidade de vida", completou.

