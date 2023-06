Vários amigos juntaram-se para partilhar histórias marcantes que dividiram com Nuno Markl, que esta quinta-feira, 29 de junho, esteve à conversa com Júlia Pinheiro, na SIC.

Um deles foi Pedro Ribeiro, com quem trabalha na rádio Comercial.

"Fui buscar o Markl a casa, ele morava ali em Benfica, então eu estacionei o carro e fiquei à espera. Vejo-o sair de casa, sai do prédio dele, e mete-se num carro - que por acaso era igual ao meu, mas não era o meu. Vejo-o entrar, abre a porta e senta-se", conta, entre risos.

"Até que ele deve ter-se apercebido, sai daquele carro, entra no meu e eu disse: 'então, pá? o que é que aconteceu?'. 'Então, o carro era igual e eu sentei-me, mas depois olhei e pensei isto não é o Ribeiro'", completa.

Ouvindo esta memória, Markl quis partilhar o seu lado da história. "Entrei para dentro do carro, julgando que era o carro do Pedro Ribeiro, sentei-me e preparei-me para pôr o cinto. Olho para o lado e vejo um senhor que não era o Pedro Ribeiro e depois olho para o outro lado da rua e vejo o Pedro Ribeiro com as mãos nas ancas. O senhor estava perplexo a olhar para mim e eu só disse 'carro errado'. E saí".

Ouça aqui a história hilariante.

Leia Também: "A importância da Júlia Pinheiro na minha história é grande", conta Markl