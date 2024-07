Daisy Edgar-Jones, estrela do filme 'Tornados', não passou despercebida em Nova Iorque no passado dia 18 de julho. Isto porque a atriz usou quatro looks diferentes num único dia, da autoria da estilista Dani Michelle, segundo a People.

Inicialmente, a atriz foi fotografada com um conjunto branco composto por um top de seda sem alças e uma saia.

O segundo visual foi um vestido curto com decote coração. Foi ainda vista com um top azul transparente de mangas compridas e uma longa saia também com transparências.

Por fim, Daisy Edgar-Jones pode ser vista com uma camisola curta preta, calças creme folgadas com um cinto preto.

Veja na galeria os quatro (e diferentes) looks da atriz num só dia.

