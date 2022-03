Na última sexta-feira, 25 de fevereiro, Cláudia Vieira embarcou na primeira viagem de avião com a filha mais nova, Caetana, de dois anos, tendo na altura deixado o destino por revelar.

Entretanto, por via das redes sociais, a atriz fez saber que se encontra no Brasil, mais precisamente na Praia do Forte, na Bahia.

Além da pequena Caetana, embarcaram nesta viagem a filha mais velha da atriz, Maria, de 11 anos, o namorado, João Alves, e a amiga Inês Mendes da Silva, que por sua vez também levou as filhas.

Veja as primeiras imagens na galeria.

Leia Também: Cláudia Vieira viaja pela primeira vez de avião com a filha mais nova