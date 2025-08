Aos 40 anos, já foram muitos os amores - e desamores - que Katy Perry viveu. A cantora nunca deixou de acreditar que um dia encontraria a sua alma gémea e não teve receio em dar a oportunidade a algumas pessoas. Na presente galeria recordamos os antigos relacionamentos da intérprete de 'Roar'.

Johnny Lewis

O ator Johnny Lewis, que ficou conhecido pelos seus papéis em 'The O.C.' e 'Sons of Anarchy', namorou com Katy Perry durante 18 meses, em 2006.

A relação aconteceu antes da cantora atingir o sucesso na sua carreira.

Johnny Lewis foi encontrado morto em 2012, assim como a dona da casa em que vivia (que terá sido morta pelo artista). Lewis lutava contra o vício do álcool, drogas e tinha problemas de foro psiquiátrico.

John Lewis© Getty Images

Travie McCoy







© Getty Images

Perry namorou com o músico da conhecida banda Gym Class Heroes, Travie McCoy, entre 2008 e 2009.

A artista terminou o relacionamento, alegadamente, por e-mail. Em 2012, McCoy revelou que o motivo do término estaria relacionado com o facto de consumir drogas.

Josh Groban



© Getty Images

Depois de McCoy, Perry teve um caso com o músico Josh Groban. Os dois terminaram e mantiveram-se amigos. Este ficou surpreendido ao perceber que Perry escreveu uma canção sobre ele intitulada 'The One That Got Away'.

Russell Brand



© Getty Images

Perry conheceu o comediante em 2009 durante os MTV Video Music Awards. Os dois deram o nó em 2010 divorciando-se sensivelmente um ano depois.

Numa entrevista que deu à revista Vogue em 2013, Katy afirmou: "Quando o conheci, ele era a favor da igualdade, e acreditava que os homens fortes eram a favor disso, mas depois ele ficou do género: 'não aguento'. Ele não gostava da atmosfera que eu criava por ser líder da digressão. Isso magoava muito. Era muito controlador, o que era irritante. Vamos dizer que não ouvi falar dele desde que me enviou uma mensagem a dizer que queria divorciar-se a 31 de dezembro de 2011".

Robert Ackroyd



© Getty Images

Em 2012, o E! noticiou que Katy tinha sido vista a andar de mãos dadas com o guitarrista dos Florence and the Machine, Robert Ackroyd. Não se sabe quando a relação terminou.

John Mayer



© Getty Images

Perry e John Mayer viveram um romance - de altos e baixos - entre 2012 e 2015.

A primeira vez que terminaram foi em 2013 e uma fonte disse ao E! na altura que o artista "ainda amava" Perry.

Em março de 2013, a cantora acrescentou numa entrevista à Elle UK: "Percebi que poderia perder a pessoa que amava, e tinha de lidar com algumas coisas, questões que penso que muitas mulheres têm. Podes ser forte num aspeto e submissa noutro. Nas relações é difícil para mim falar e colocar limites. Acho que isso terá a ver com o medo de perder".

Já à revista Vogue, em junho, Katy notou: "Estava completamente apaixonada por ele. Ainda estou. Tudo o que posso dizer sobre a relação é que ele tem uma mente maravilhosa. Uma mente maravilhosa e uma alma torturada", realçou.

Nesse mesmo mês, os dois reataram o romance e nos anos seguintes andaram entre 'idas e vindas'. Em 2015 o término foi definitivo

Diplo



© Getty Images

Em abril de 2014, durante um dos momentos em que estava afastada de Mayer, Perry foi ligada a Diplo. Os dois foram vistos juntos no festival Coachella, mas o romance foi 'sol de pouca dura'.

Orlando Bloom



© Getty Images

Perry e Bloom deram que falar a partir de 2016, depois de surgirem cúmplices na festa dos Globos de Ouro.

Namoraram durante um ano e separaram-se em fevereiro de 2017. Acabaram por se reconciliar em 2018 e em 2019 ficaram noivos no Dia de São Valentim. Em agosto de 2020 deram as boas-vindas à filha, Daisy Dove.

A última aparição pública que fizeram enquanto casal foi em março de 2025, na festa dos Óscares da Vanity Fair. Em julho deste ano, o casal emitiu um comunicado em conjunto à revista People a confirmar a separação.

Justin Trudeau

Em julho deste ano, Katy Perry foi vista num jantar com o antigo primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau.