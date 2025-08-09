Katy Perry surpreendeu recentemente os seguidores com uma partilha rara onde mostrava, entre várias imagens, um vídeo da filha Daisy, de quatro anos, a cantar enquanto fazia teatro de fantoches. Além disso, também se podia ver uma fotografia da menina de costa, a apreciar a paisagem através da janela de um prédio alto.
No entanto, o que também não passou despercebido na mesma publicação foi a fotografia onde podemos ver os hematomas com que Katy Perry ficou depois de um espetáculo.
Nesse mesmo conjunto de imagens, a cantora mostrou-se deitada numa banheira com as pernas em exibição e os joelhos magoados.
Logo de seguida, a artista revelou uma troca de mensagens onde explica o motivo dos hematomas. "Foi num momento em que escorreguei de joelhos, algo que geralmente fazia dizer 'ahhh', e eu também disse 'arghh'."
Em resposta, a amiga de Katy Perry respondeu: "E assim, de repente, ela está na casa dos 40." Veja tudo nas imagens abaixo.
Partilha de Katy Perry no Instagram]© Getty Images / Instagram_katyperry
Além desta partilha e das imagens da filha, Katy Perry mostrou ainda na mesma publicação um passeio de bicicleta. "Continuamos em digressão", escreveu na legenda.
Como destaca a People, Katy Perry iniciou a digressão 'Lifetimes' em abril para promover o álbum que lançou no ano passado, '143'. Até agora, a cantora já atuou nos EUA, México e Canadá. Segue-se Chile, Argentina e Brasil, antes de viajar para a Europa e Ásia. Vai andar na 'estrada' até dia 7 de dezembro.
A artista, de lembrar também, tem estado no centro das atenções por causa da vida pessoal, mais precisamente no que diz respeito à parte amorosa. Isto porque separou-se recentemente do pai da filha, Orlando Bloom, com quem esteve junto durante nove anos.
Atualmente, especula-se que Katy Perry possa estar a viver um romance com o antigo primeiro-ministro canadiano Justin Trudeau.
