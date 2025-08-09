Katy Perry surpreendeu recentemente os seguidores com uma partilha rara onde mostrava, entre várias imagens, um vídeo da filha Daisy, de quatro anos, a cantar enquanto fazia teatro de fantoches. Além disso, também se podia ver uma fotografia da menina de costa, a apreciar a paisagem através da janela de um prédio alto.

No entanto, o que também não passou despercebido na mesma publicação foi a fotografia onde podemos ver os hematomas com que Katy Perry ficou depois de um espetáculo.

Nesse mesmo conjunto de imagens, a cantora mostrou-se deitada numa banheira com as pernas em exibição e os joelhos magoados.

Logo de seguida, a artista revelou uma troca de mensagens onde explica o motivo dos hematomas. "Foi num momento em que escorreguei de joelhos, algo que geralmente fazia dizer 'ahhh', e eu também disse 'arghh'."

Em resposta, a amiga de Katy Perry respondeu: "E assim, de repente, ela está na casa dos 40." Veja tudo nas imagens abaixo.

Partilha de Katy Perry no Instagram]© Getty Images / Instagram_katyperry

Além desta partilha e das imagens da filha, Katy Perry mostrou ainda na mesma publicação um passeio de bicicleta. "Continuamos em digressão", escreveu na legenda.