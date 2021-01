Manuel Luís Goucha encerrou a semana de trabalho com uma entrevista a Manuel Maria Carrilho. Entretanto, hoje, o apresentador partilhou na sua conta de Instagram um comentário que recebeu a propósito desta conversa, onde o seu trabalho como entrevistador foi bastante elogiado.

"Este comentário foi ontem publicado pela própria (uma psicóloga que muito considero) no meu mural do Facebook", começou por dizer.

"Foi quanto me bastou para confirmar que esta é a televisão que ainda quero fazer, fundamentada no estudo e na pesquisa que me legitimam a ouvir, questionar e argumentar", defende.

"Só assim me entendo como profissional, por respeito para quem está comigo (equipa e público) mas acima de tudo por respeito para comigo próprio. À Cristina agradeço ter querido um programa onde me desafio a ser melhor", termina.

