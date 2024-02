Zé Lopes recorreu à sua página de Instagram para fazer um "elogio público" a Cláudio Ramos.

"Acho que o Cláudio é a personificação do ditado 'primeiro estranha-se, depois entranha-se'. Quando eu estava longe de imaginar que os nossos percursos profissionais se cruzariam, já lhe admirava a força e a resiliência", começa por notar.

"O Cláudio que gastou um dinheirão para vir do Alentejo a Lisboa à procura do seu sonho, e que tantas vezes regressou sem nada. Ainda assim, nunca desistiu. Na cabeça dele estava bem definido o caminho que iria fazer, alheio às opiniões de todos aqueles que desacreditavam. Demorou 20 anos até conseguir afirmar-se como apresentador do programa das manhã", acrescenta, considerando que na sua perspetiva "esperou demasiado tempo", pois já estava preparado antes.

Como comentador de social, no país não houve até à data ninguém melhor que ele, tem a leveza e a sensibilidade que o programa das manhãs pede e agora mostra-se brilhante na condução do 'Big Brother'", sublinha.

"O Cláudio e eu não começamos a nossa relação com o pé direito… Aliás, a bem dizer até começamos com os dois esquerdos, porque eu sou muito alegre e barulhento e o Cláudio só gosta desse tipo de exageros depois das 10h. Agora já nos adaptamos às rotinas um do outro e gostamos muito de trabalhar juntos, até porque, entre outras coisas, há duas especiais que temos em comum: o espírito de sacrifício e a determinação. E eu gosto de pessoas com esses valores", completa.

