Eis que Cristina Ferreira está de volta à rotina após passar umas românticas férias com o já assumido namorado, o tenista João Monteiro.

Não deixando passar o assunto do momento 'em branco', no programa 'Dois às 10' desta segunda-feira, 29 de janeiro, Cláudio Ramos recriou o cenário de uma fotografia que Cristina e João tiraram no destino paradisíaco.

"… Filhos, quem dá o que tem a mais não é obrigado!", escreveu o apresentador na sua página de Instagram em tom de brincadeira.

Por seu turno, Cristina acrescentou: "O Cláudio está ciumento".

